黑人陳建州硬上大牙　丫頭詹子晴回應一原因欲言又止：不方便多說

大牙（周宜霈）26日指控2012年遭黑人陳建州性騷，對方糾纏進到她房間後開始手來腳來，甚至將她撲倒在床上試圖侵犯，最後她搬出范瑋琪希望能阻止事情發生，黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」不過，稍早黑人全盤否認：「但絕不容許發生藉此機會惡意抹黑 、虛偽之惡意栽贓行為。」讓事件更難以判斷真偽，《ETtoday星光雲》詢問同樣是黑澀會妹妹的詹子晴，她則透過經紀人做出回應，並表示心疼大牙。



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詹子晴表示不是當事人，所以難去回應什麼：「不想讓民眾覺得在蹭，就不方便多說太多。」不過她看見大牙的貼文相當不捨：「很心疼大牙要面對這樣的事，他一直是我們團體最堅強、勇敢的那一個。真心希望METOO能讓大家了解到保護自己的重要性。」

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大牙稱當晚因為被當年還是老闆的黑人百般糾纏要求，稱要討論事情，才勉強答應對方到房內，沒想到黑人不只開始手來腳來，還從身後環抱她，要求發生關係，導致她身上僅剩的浴袍都鬆開，當她端出范瑋琪希望能阻止黑人，黑人卻說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

大牙當場崩潰：「真的不敢相信我聽到了什麼⋯⋯那個愛妻形象的他，在螢幕上塑造神仙眷侶的模樣，我見證了他們至死不渝的愛情，他竟然講出這種話！我真的很想吐⋯⋯而且范范姐不愛這種事，到底跟我有什麼關係，為什麼要告訴我？！你再怎麼有需求，也不應該認為自己可以對其他女人這樣！」

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為了安危，大牙想辦法找了不激怒他的理由回絕：「我便以『同公司』為由告訴他，你再怎麼有需求也不應該對我，是你公司的藝人。」怎料黑人竟然回答：「可是你很正啊！」回想起這整段過程，她難過表示：「這件事，我想說出來很久了，但始終沒有勇氣⋯⋯後來也陸續聽到其他被陳先生用類似招式拐騙的案例。她們不願意公開，甚至根本不想回憶，不想自己的名字跟這個人掛在一起。他用著他愛家護妻的形象，時不時打著公益與運動的善良模樣示人，經營著他的公眾事業。那誰會相信我？」

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