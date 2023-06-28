范瑋琪撐完黑人陳建州被爆失聯 曾因情緒問題長期接受心理治療
臺灣娛樂圈再度傳來爆炸性新聞，因「Me Too」事件不斷延燒，日前「黑澀會美眉」昔日成員之一的大牙（周宜霈）在社交平台爆自己2012年在香港錄製節目時，遭臺灣藝人陳建州性騷擾，在酒店房間被對方從後強行摟抱，並且還對她進行言語上的騷擾「怎麼樣？壯吧」、「那我們快一點」、「沒辦法，你范范姐就很不愛這種事」自此這一幕成了她一輩子揮之不去的噩夢。
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#范瑋琪發聲明：力挺丈夫
對於大牙在社交平台上指自己性騷擾對方，黑人陳建州隨後發表聲明否認此事，並且表示對方的指控毫無根據，全都是虛偽不實的事情，他將會保留追究的權利。黑人陳建州的妻子，范瑋琪在後來也發聲，透過經紀人堅決維護自己的丈夫，表示絕對不會容許任何人借此機會惡意抹黑或栽贓自己的丈夫，力挺丈夫的清白。但大牙很快就對外做出反擊，指自己陳述的均為事實，表示自己問心無愧，公道自在人心！
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#發佈聯合聲明後，范瑋琪被爆失聯
范瑋琪曾因為承受不住外界的輿論，需要定期找心理醫生治療，在陳建州被爆出性騷擾醜聞後，范瑋琪的閨蜜非常擔心她的狀態，不停在聯繫她以及她身旁的好友，但根據台媒報導，范瑋琪在發表聲明後就失聯了，目前連她的閨蜜都無法聯繫她！范瑋琪此舉也被外界解讀是無聲的抗議，發表聲明未必是她本人的意願，此舉無疑徹底坐實陳建州性騷擾的醜聞！
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#黑人陳建州：相信我不會亂把妹
2012年，黑人陳建州來香港參加慈善籃球賽時，就曾被傳媒直擊他在夜店和一名長髮辣妹曖昧咬耳朵，當時女方還送上熱吻，而陳建州也並未l拒絕。這一幕被傳媒曝光後，黑人陳建州就在社交平台上喊冤，稱自己明明是在講話，卻被傳媒故意拍成好像是在親吻，甚至還在誇下海口道「請相信我不會亂把妹，因為我家已經有一個很正的妹」還稱自己從小到大都不喝酒！
不管陳建州性騷擾醜聞究竟是真是假，還是希望范瑋琪能夠堅強面對！
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