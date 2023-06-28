蕭敬騰向50歲經理人林有慧求婚成功　周杰倫IG爆另一甜蜜視角祝賀

蕭敬騰（老蕭）昨（27）晚認愛低調交往16年的經紀人林有慧（Summer），並宣布已求婚成功，獲得許多網友祝福。而求婚現場除了有羅志祥（小豬）、修杰楷及賈靜雯夫妻，天王周杰倫（周董）也帶著愛妻昆凌出席，周董更在社群分享蕭敬騰的求婚彩蛋花絮，讓粉絲看到蕭敬騰幸福又喜悅的一面。



蕭敬騰選在Summer的50歲生日這天宣布求婚喜訊，他感性說：「我擁有了愛情，一個真正完整的愛情，2023/6/26，我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那三個字，是的，我正式告別了單身，我會好好珍惜她，好好愛她。」

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蕭敬騰求婚當下，周董正好站在搖滾區第1排搶看，他在IG限時動態曝光蕭敬騰求婚後的畫面，表示：「恭喜老弟，哥的視角，不忘跳出來主持一下。」只見蕭敬騰和Summer甜蜜相擁，周董忍不住當起主持人，對全場親友喊話「掌聲鼓勵一下這個時候。」讓老蕭笑了出來。

除有現場親友祝福，大批星友也在蕭敬騰的社群上留言，其中五月天阿信表示「祝老弟幸福快樂」，豈料立刻有粉絲追問「什麼時候換你」、「希望你也幸福」，老蕭也開心回覆「謝謝阿信老師哥。」

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