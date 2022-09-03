謝和弦攜孕妻登記參選市議員　履歷寫「蕭敬騰宿敵」原因意外搞笑

謝和弦選在象徵大麻文化「420」的下午4點20分帶著孕妻陳緗妮（莉婭）信義區公所正式登記參選台北市中正萬華區市議員，31號他透過社交平台公開要刊登在選舉公報上的個人履歷，過去演出《終極一班》、進戒治所勒戒、連蕭敬騰（老蕭）也列入，屆時老蕭恐登上選舉公報，問到何故扯老蕭？謝和弦說：「就好玩，想讓大家看了會心一笑。」



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謝和弦透露之所以選定參選中正萬華區，因為他過去常去那裡演出，此區Live House與展演場很多，加上年輕族群多，與自己政見理念較符合；至於問到是否也向音樂人轉政治家的立委林昶佐（Freddy）請益？向來和Freddy水火不容的他直接表示：「沒有耶，但他也沒有做得很好。」

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