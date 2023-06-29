黑澀會「受害者+1」甜兒聲援大牙　加碼爆料被性騷擾：還說我幻想

撰文：ETtoday
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以節目《我愛黑澀會》出道的大牙（周宜霈）近日公開控訴陳建州（黑人）性騷擾，雙方目前互不相讓，或將鬧上法院。而同為「黑澀會美眉」出身的甜兒（鄭倢伃、Angela），27日PO文力挺大牙，更透露自己也曾兩度遭親近的人性騷擾，直說：「不對的事應該要爆出來！」

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甜兒27日在限時動態中提及大牙性騷擾事件，她坦言自己猶豫過是否要轉發，但最終還是決定站出來聲援對方，「大牙，謝謝妳勇敢地站出來。」甜兒還提到，她本身也有過兩次被性騷擾的經驗，而且加害者都是親近的人。

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甜兒表示，她已經在國外生活十幾年，都沒有關注台灣的新聞，「很多朋友都傳給我新聞，很多人都不敢相信，或當沒事，還說我愛幻想。我想了很久要不要對這件事做反應。」她認為，在台灣社會上，不對的事情就應該要被踢爆，「忍著只是好（害）更多人，尤其是女性受害。我們再也不是受害者，我們是Survivor（倖存者）。」

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