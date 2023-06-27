黑人陳建州稱范瑋琪性冷感「性騷擾大牙周宜霈」結婚12年隨時玩完

范瑋琪（范范）走過失言風暴後復出，將在9月8日登上台北流行音樂中心，舉辦「我們之間的事」演唱會，無奈老公陳建州（黑人）捲進性騷擾風波，今被周宜霈（大牙）控訴在香港時強行闖進房間想要「鬆一下」，愛妻形象徹底重挫。



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大牙說當下認真告訴黑人「我是把你當哥哥」，所以沒把他的玩笑話放在心上，並且表示：「你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪！」黑人卻回說：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」反應讓她感到瞠目結舌，而且非常想吐。

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黑人過往對待范范的愛妻舉動深植人心，范范則創作〈黑白配〉一曲送給黑人示愛，彼此結婚12年來鶼鰈情深，令人稱羨。如今黑人被大牙控訴性騷擾，〈黑白配〉的童話故事一夕之間崩壞，范范的經紀人則表示會發聲明統一回應。

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