黑人陳建州疑硬上大牙 詩亞IG出全黑圖68字「善惡終有報」惹揣測
撰文：中天新聞網
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大牙（周宜霈）從節目《我愛黑澀會》出道，她27日指控「黑人」陳建州11年前帶她赴香港出差時，強行進入她的房間，除了言語騷擾外，疑似還想對她性侵；對此，陳建州否認並對大牙提告。事件爆發後，《黑澀會》昔日班底的動態就備受關注，詩亞（糖果）28日突然在社群PO出全黑圖，引發聯想。
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詩亞在IG限時動態寫下：「還是深信那句從小到大的話，善惡終有報，不是不報，時候未到，要為人善良，而不是偽善。如果某一天一些未報的XX被報，我一定開香檳慶祝。」最後她直言：「天道好輪迴，蒼天饒過誰？」
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