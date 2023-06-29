黑人陳建州專揀一種人落手？網民揭性醜聞兩大共通點：手法都一樣
黑人陳建州這兩天連續遭到大牙、郭源元爆出性騷擾惡行，雖然黑人都回應否認，還提告大牙求償一千萬（台幣），不過PTT上鄉民則發現，兩位受害者不僅外形很相似，連受害的經歷也都雷同。
PTT上有網友發文指出「黑人下手對象也太類似了吧」，因為大牙、郭源元都是屬於身材高䠷、健康膚色而且個性都是「看來有點凶，你敢惹她就會反擊的那種」。
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其他網友也認為「其實連描述的內容都.....」、「黑人的SOP都蠻固定的」、「誘騙套路跟意圖侵犯的手法也都一樣」、「他真的都喜歡很凶的類型欸」，不過也有其他網友則認為「有可能是敢反抗敢說的都是這種類型，才會出來的兩個都是這種類型」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
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