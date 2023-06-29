黑人陳建州性醜聞｜再有黑澀會女星受害「忍N年不說」原因惹心疼

周宜霈（大牙）、郭源元接連發文指控陳建州（黑人）性騷擾，身為「黑澀會」美眉之一，妖嬌今也不再忍，表示黑人曾致電要她到房間聊天，並脫口「床那麼大」、「可以睡這裡」，當下她立即起疑，最後順利逃離房間，事發後黑人態度如何？她說還是正常互動。



妖嬌是《我愛黑澀會》節目初代元老之一，當年住在高雄，時常北高兩邊跑，而黑人在節目上非常照顧美眉，私下其實也對美眉們相當大方，因此與大家培養出深厚感情。妖嬌接受電訪表示有天晚上約7、8點，突然接到黑人來電，黑人說現在跟其他藝人在高雄福華大酒店，問妖嬌：「妳要來找我們嗎？看妳要不要來聊個天。」

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對她而言，黑人就是主持人兼很照顧大家的前輩，她心想：「跟大家聊天應該還好吧！」於是赴約。她到場後發現房間只有黑人，彼此閒聊一陣子後，黑人問：「妳今天要回去嗎？」她表明對啊，黑人又半開玩笑地說：「可以睡這裡啊。」她立刻回絕：「怎麼可能！」黑人下一步邀她一起吃東西，不死心邊摸著床邊說：「妳看我這邊床那麼大！可以睡這裡啊！」

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眼見對話內容開始重複，妖嬌察覺到不太對勁，尤其黑人用詞充滿暗示，於是表明：「老大那我先離開喔。」黑人回說：「妳要走了？是喔，那麼快喔。」她說可以感覺到黑人想講些什麼，卻又不敢講出口，最後不斷以要回家為由離開酒店房間，是在《我愛黑澀會》期間嗎？妖嬌說對，且事發後黑人仍很正常錄影，大家也知道黑人跟范瑋琪是情侶。

妖嬌坦言這個故事放在心裡很久，當下感覺不舒服，但沒發生任何事情，昨她在IG發文：「對方沒有伸出狼爪，所以我沒有被侵犯到，但的確，那時候當下的第六感告訴我不對勁，這個故事說出來只會被人笑。總之，願所有被傷害過的早日康復。」她想對大牙說「加油」。

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