台星黃鐙輝2年前借公主抱乘機胸襲　被爆#MeToo後揩油證據被消失

台灣#MeToo持續燒，圈內藝人連換環爆，有人認錯退圈，有人否認喊告。而藝人黃鐙輝過往也曾被質疑節目上「伸鹹豬手」，後來該畫面還被刪掉，一度引起爭議，他當時知悉有網友質疑他性騷擾後，親自於臉書曝光爭議畫面，並向女方道歉。



黃鐙輝2021年3月於臉書發文，開頭便寫道：「踢爆：黃姓人夫藝人對性感女星 #陳育涵 伸出魔抓」，並分享鄉民截圖爆料內容，「黃姓藝人上 #威廉沈歡樂送 宣傳代言商品 #享食尚甘甘好 時有偷摸胸部的嫌疑 而且影片被踢爆立馬刪除該片段。」

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黃鐙輝當時於臉書公開網友質疑並回應，感謝公司為了保護他刪除該片段，但「想不到演變成此地無銀三百兩」。黃鐙輝向陳育涵道歉，並保證未來公主抱橋段會更加注意，表示無心造成觀感不佳，也希望大家見諒。而女方當時回應：「我們當下所有的人都很專注在工作，鐙輝哥也是一個非常敬業又很照顧人的前輩，性騷擾是主觀判定，我沒有覺得被騷擾。」

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