汪姓藝人被指無套性侵19歲少女　淚揭恐怖猥褻過程：從腿往上摸…

近期演藝圈「#MeToo」風波越燒越烈，不少男藝人陸續被踢爆性騷擾，近日有受害者出面指控，8年前19歲時遭名字與打棒球明星很像的藝人無套中出，並曝光當時性侵過程。



近日有網友在論壇Dcard發文，指控8年前她才19歲，對方當時47歲，雙方在交友軟體認識後互換LINE，有天男方邀她吃甜點，豈料上了車後卻被載到一個山坡隱密處伸魔爪，「接著他從我的大腿滿滿的往上摸，摸了我的胸、我的私密處、親吻我的嘴，我的全身。我開始跟他說不要這樣，但他没有停手，還要我叫他『哥哥』。」礙於當時身處荒郊，她當下不敢動也不敢逃跑。

+ 11

事隔一週，男方又聯絡原PO說要好好向她道歉約吃飯，並稱拍戲地點在受害者家附近，要她先到投宿的汽車旅館房間等待。原PO一進門男方則稱剛下戲要沖澡，洗完後對方就披著浴巾走出來，將原PO推倒在床上。

原PO表示，她當時一直喊「不要這樣」，「他直接没戴套的進入了我的身體，一邊要我喊著他『哥哥』」，她邊哭邊喊，結束後她拿著包包哭著離開現場。她無助表示，「我躲在棉被裡面哭了一整個晚上，我根本不知道該怎麼辦，19歲的我不知所指，我該跟誰說？我該和誰求救？我真的不知道⋯我只知道我想趕快忘記這一切，我好痛苦」。

原PO指控，「那個藝人是誰，我也不想再繼續隱瞞了！汪XX，和一個打棒球的名字很像，在節目上都給人暖男形象，之前比和他大的藝人在一起過，最近欠債消失在螢幕裡」。最後她強調，8年後才說出這些並非是想要得到正義伸張，而是希望當年的自己能得到救贖。

【懶人包】台版#MeToo｜大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

【懶人包】黃子佼性騷擾懶人包「拖眾多藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

【懶人包】台版#MeToo｜炎亞綸耀樂懶人包 偷拍16歲少年性愛片 連劈3男床上躺其他男生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

【懶人包】台版#MeToo｜台女星遭性騷擾「被逼用乳溝夾朱古力」金剛前度小嫻機警3招救援（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 42

延伸閱讀：

正妹網紅不忍了！控「反骨」酷炫偷吃又偷拍性愛片

吳慷仁前任女友鍾瑶掰了曹晏豪 認分手退回朋友關係

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】