台灣YT團長偷拍性愛片故意外洩炫耀　網紅星宣淪玩物：有未成年的

台灣網紅星宣昨（29日）晚間發文指控，她曾在5年前與知名YT團體合作，並在雙方合意下進行了性行為，但近期她在與朋友聊天的過程中才發現，對方竟然偷拍當時兩人激戰的過程，還拿給朋友觀賞，聽聞這個消息的當下感到震驚，如今她也已經蒐集證據，打算對那個「工作室在天母」的YT團體團長提告！



星宣昨晚發文表示，自己在2018年夏天與某YT團團長合作拍片，兩人逐漸熟識，過沒多久對方就向她示好，而她也承認，自己在不知道對方有女朋友的情況下，同意在大直的汽車旅館以及其工作室發生性行為，她表示，原本以為這些都沒什麼，時間久了雙方也斷了聯繫，直到最近與朋友聊天，才得知一些令人震驚的真相。

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星宣控訴，原來那位YT團長在未經同意的情況下，偷拍兩人性愛過程，還將影片拿給團體成員觀看，這令她相當擔憂，她說：「自從知道這些事情後，我真的非常害怕且擔心，每天都沒有辦法好好休息，總是會不由自主一直想，這些影片不知道已經有多少人看過，也會一直擔心影片有沒有被人外流或上傳到網路上。」

不僅如此，星宣更指控，那位YT團長還偷拍了許多和網紅、藝人、粉絲甚至是未成年女性發生關係的過程，是一名慣犯，而她也已經取得證據，將對其提告。

雖然星軒沒有透露該名YT團長是誰，但她透露對方的「工作室在天母」，答案已經呼之欲出了。

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