台灣星二代踏入18歲IG即曬豐滿身材　網民嘆歲月如梭：真的長大了

台灣女星賈靜雯的大女兒梧桐妹（Angel）19日過18歲生日，近日她在社群平台限時動態曬出一張破尺度比堅尼辣照，低胸性感裝扮，露出大面積體態，來到18歲年紀，不僅連自己感覺「好不真實」，也令不少網友感嘆歲月如梭，轉眼間梧桐妹已「轉大人」。



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梧桐妹日前曬出一系列性感照，照片中的她穿著綠色細肩帶洋裝，散發出少女邁入成熟之際的青春性感，她宣布自己來到18歲，卻也發文：「18歲？好不真實」，除了吸引網友紛紛祝她「生日快樂」之餘，也引來部分網友提醒她：「要保護自己啦，別急著長大，長大的世界太可怕，好好當個文青少女也不錯呀！」

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其實對於女兒梧桐妹近來在裝扮上愈來愈成熟的問題，賈靜雯過去也表達過擔心，認為當了父母後，看孩子行為「心臟要夠強大」，且發現自己也會穿性感禮服時，便轉念：「年輕有自己的想法」，於是對女兒的穿著也就改採開放態度，倒是老公修杰楷擔心更多，當被媒體詢問此題時，還一臉無奈對媒體說：「幫我勸勸她。」顯見對孩子長大之後有自主想法，感到無可奈何。

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