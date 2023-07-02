林志玲性感舊相出土 完美身材比例獲網民讚：果真是台灣第一名模
撰文：聯合新聞網
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林志玲結婚生子後，已較少在螢光幕前露面，生活重心都放在家庭、公益活動上，之前上蔡康永節目《眾聲》時，就吐露不會回到演藝圈工作，近來大陸網友就翻出7年前她參加大陸實境節目，穿著泳裝的照片回味。
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林志玲2016年在《花樣姐姐》第二季節目中，曾穿著水藍色的比堅尼泳裝，潛入水底進行遊戲，除了大秀修常美腿，34C的美胸曲線也是讓大家驚豔，當時已年過40歲的她，被網友大讚保養得宜，擁有天使臉孔，魔鬼身材，果真是台灣第一名模。
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