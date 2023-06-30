汪建民被影射8年前無套性侵少女　回應：我腦海中一點印象也沒有

台灣女網友在Dcard上發文控訴，8年前被汪建民兩次性侵，汪建民出面接受本報獨家專訪，他說，「我保證從未傷害過任何女子，如果她願意，我們約公開場合，或赴警局對質都行，否則，這件事永遠沒有答案」。



女網友今年3月就曾PO過一次文章，這次因為#MeToo風暴，她說看到一個一個害者站出來，「我感同身受，甚至覺得難以呼吸」，於是再次PO文。她描述自己當年19歲，用交友軟體認識當時47歲的汪建民，互換Line後相約，第一次被他載到山上，就遭動手撫摸、親吻。

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隔了1周，他藉口為上一次事件道歉，要約她出去吃好吃的，最後載她去汽車旅館後性侵。她寫下，「8年了，我沒忘記這些，依然服用身心科的藥，看到他上節目或拍的戲都會反胃想吐」。

汪建民為此出面接受專訪，「我的記憶力沒有糟到這樣，在我腦海中，她敘說的故事我一點印象也沒有。但我可以斬釘截鐵說，我從來不曾在女方不允許狀況下去侵犯對方，如果我曾經對她做過那些事，我一定承認，也坦然面對，否則堅決說沒有，最後反而會給自己難看」。

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他認為，不管她認為哪一種方式好，約公開場合、或到警局見，都願意配合對質或接受調查，「因為她在Dcard發文，是很嚴重的指控，說的內容都是違法的，我本想直接報案，讓警方介入，但她如果願意出面，其他形式我都接受，不能讓事件不了了之，或最後淪為各說各話」。

汪建民說，他沒用過交友軟體，跟外界都靠臉書。8年前他單身，但如今有了交往5年的女友，新聞出來時她也問過他，他也坦然說狀況。發生澎恰恰事件後，他已超過1年沒拍戲，最近才接了一檔新戲，在裡面演一個中年刑警，兩鬢斑白的模樣剛好適合角色，如今遭女網友指控，他決定正面迎擊。

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