黃子佼疑影射賈靜雯倒追　修杰楷忍半個月回應：事情來得很突然…

修杰楷今（3日）出席台灣保養品「愛小孩」畫室開幕公益活動，近期當地演藝圈紛擾多，他儼然成了新一代「里長伯」，任何熱門話題都可問他，提到日前黃子佼開地圖炮狂射多名藝人，無意間爆出一名「姓賈」女藝人主動追求後又搞消失，該名女星被指是賈靜雯，被問是否關心老婆，修杰楷笑稱隻字未提，是否覺得無辜？他則直言：「沒資格講我們是無辜，還有人比我們更無辜，很多的情況都不是我們想看到的。」



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黃子佼捲入性騷擾風暴，日前在直播影片中，無意間爆出「姓賈」女星，修杰楷一聽問題即笑：「（姓賈）好像真的沒幾個」，透露在賈靜雯做出回應「不是當事人」後，從頭到尾未過問老婆，而對於演藝圈性騷擾事件，他也坦言：「事情來得很突然，資訊量太大了，希望一切大家都好，不要影響太多。」

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而黑人陳建州也遭爆料性騷擾，修杰楷表示，看到新聞時也是一頭霧水，覺得標題很聳動，但他沒看內文，所以也無法說什麼，對於和黑人的交情，他表示私下在球場會碰到，最近一次則是2、3個月前看籃球比賽遇到，過去兩家的小孩曾上過同一間學校，8歲女兒咘咘上小學後，因不同學校，彼此就很少交集了，被問兩家小孩好像訂過「娃娃親」，他澄清是「江湖謠言」，無奈女兒「到處被訂娃娃親」。

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演藝圈雖紛擾不斷，但也有喜事，日前蕭敬騰向經紀人求婚，修杰楷、賈靜雯夫妻也在場，修杰楷笑稱赴約之前就知道要求婚，但說好一定要保密，而現場蕭敬騰一直哭，令他感動得也頻掉淚，而蕭敬騰求婚戒13卡，令賈靜雯當場驚嘆，被問此事，修杰楷笑說這個門檻有點高了，「1.33（卡）我還可以買，好險我結婚了」，並稱蕭求婚當天，修杰楷「預防性地先攙扶」老婆，沒想到賈靜雯被指喝茫，他為老婆抱屈：「她真的很無辜，連媽媽都來關心她是不是喝多了。」

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