黃子佼消失一週「打破沉默」7字回應連串醜聞　7月14號有機會復工

黃子佼日前承認性騷擾少女後，拋出毀滅式爆料，怒揭數名台灣藝人秘辛後，情緒失控被家人送院。事件爆發後，重創演藝事業。神隱一週後，黃子佼首發聲，簡短回應友人關心「謝謝，讓你失望了」。



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事件爆發後，不只黃子佼粉絲團無預警關閉，他更低調更改私人臉書內容，只見該頁面簡介寫著「黃子佼本人經營更新，私人臉書內容全公開，但會有別於粉絲專頁」，不過目前移除大頭貼和封面背景，所有照片及貼文都已被關閉，呈現一片灰白，僅剩部分限時動態還能觀看，其餘貼文僅有好友可見。

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性騷擾風波重創演藝事業，黃子佼以個人身體因素為由，不再參與選秀節目《未來少女》；而《婚禮歌手3》、《佼心食堂》主持棒後續目前仍未知，另外，《大老闆聯盟》製作單位日前回覆，原本預計7月14日開工錄影，但仍視黃子佼身體狀況而定。而外界關心他的狀況，據《三立新聞網》報導，黃子佼這幾天終於回應朋友們關心他的訊息，打破沉默說：「謝謝，讓你失望了。」

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