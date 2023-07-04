黑人陳建州被爆請網軍攻大牙　李靚蕾昔揭王力宏買軍火要咁多錢

台灣藝人「大牙」周宜霈先前指控遭到「黑人」陳建州性騷擾，讓陳建州深陷性騷擾風暴，昨（3）日在臉書發文表示，收到網友提醒將會遭到網軍攻擊，結果發文不到2小時，真有一大班網軍現身洗版，干擾留言。



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大牙昨日在臉書PO出私訊截圖表示，1名自稱做廣告行銷的熱心網友傳訊提醒「聽說對方在找公關公司跟網路口碑公司，妳可能要小心後面有網軍攻擊妳，希望妳能順利度過這一切，加油」。

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結果該則貼文才出現1個多小時，真有網軍開始在留言處洗版攻擊，用假帳號重複留言「又再炒熱度了嗎？無聊！」、「不要亂污衊我黑哥！請拿出實證」。

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面對網軍的攻擊，曾同樣遭到性騷擾的女星黃云歆也留言聲援大牙，「網軍真的馬上就開始了！雖然滿拙劣的，但是不知道之後會怎樣進化，這種網軍在大家眼中，也許是不痛癢的攻擊，但對於站出來當箭靶的受害者來說，無疑是精神上的凌遲，是二度、三度傷害。」還有許多網友紛紛向大牙送暖，希望能給大牙力量堅持下去。

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