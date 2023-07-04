黑澀會玉兔曾被黑人陳建州「塞錢」嬲到喊：把我踐踏！更向人炫耀

黑人（陳建州）近日捲入性騷擾風波，雖然和老婆范瑋琪共同發聲否認指控，卻被外界挖出不少破綻，爭議持續延燒，過往和《我愛黑澀會》美眉們相處的片段也被一一挖出，玉兔（鄭如吟）過去就曾在節目《康熙來了》上透露，曾遭黑人整蠱，讓其他美眉們誤會她偷錢，讓她又氣又委屈。



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玉兔11年前曾在《康熙來了》上透露，陳建州非常喜歡惡整美眉們，且是想盡各種方法。某次她按置物櫃密碼沒遮掩，黑人看到後叫工作人員偷偷把所有人的通告費塞進她的包包，等錄影結束後，現場開始出現「通告費遭竊」的聲音，她大方拿出包包給檢查，沒想到就被搜出裝有通告費的信封。

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當時所有美眉都被蒙在鼓裡，當然玉兔本人更是不知情，對於整個狀況感到委屈又不知所措，氣到癱軟在地上，哭著喊說可以去行天宮發誓、擲筊以證清白，小S聽到後驚訝表示：「這已經超越『整』了耶。」玉兔也直言：「這就是把我的人格拿來踐踏。」後來那一集因為太誇張沒在電視上播出，但黑人明知事情嚴重性，還是會把這件事拿來跟當年的台啤球員炫耀：「我最近整了一個美眉。」

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