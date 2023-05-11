楊紫瓊《西遊ABC》殺入白宮放映「林心如21歲兒子」演技獲激讚
撰文：TVBS新聞網
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Disney+年度重點劇集《西遊ABC》（American Born Chinese）集結亞裔巨星楊紫瓊、關繼威、吳彥祖等人同台大鬥演技，主角除找來後起之秀班王（Ben Wang），更邀請到飾演《華燈初上》林心如兒子的21歲台灣演員劉敬。8號，《西遊ABC》於紐約舉辦首映會，劉敬透露與楊紫瓊對戲的真實感受，關繼威則大讚劉敬的演技令他驚嘆，年紀輕輕就能與國際巨星們演戲，相當不容易。
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8號，演員盛裝出席紐約首映會，楊紫瓊左手緊牽劉敬合照，足見楊紫瓊對劉敬疼愛有加。當劉敬被問及與楊紫瓊對戲有何感受？他笑盈盈地讚嘆是件很幸福的事，「有時我會忘詞、或吃螺絲，她都不會給壓力，反而會引導你」，接著他也透露演戲辛勞，表示剛開始三個禮拜勤練武打戲，甚至手磨到破皮，不過對他來說，一切努力都是值得，敬業精神值得讚賞。
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劉敬不僅受楊紫瓊指點，還被關繼威大讚，「我認為兩位年輕演員，在表演上特別精湛」。另外，本月是亞裔美國人和太平洋島民傳統月（AANHPI Heritage Month），恰巧《西遊ABC》對題亞裔人移居美國的故事，總統拜登（Joe Biden）就邀請演員群前往白宮共賞劇集，關繼威也被邀請到台前致詞，畫面相當溫馨。
《西遊ABC》將於5月24日在Disney+上架。
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