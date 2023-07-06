李玟Coco去世｜驚爆半年前乳癌做手術 獨自入院老公樂裕民竟旅遊
歌后李玟（Coco）昨 (5/7) 夜驚傳死訊，終年48歲，其胞姊李思林在社交平台證實消息，並發放訃聞，希望歌迷記得李玟的標誌性笑容。消息指李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生，最先被她的母親發現，報警後由救護車送往瑪麗醫院搶救，一直處於昏迷狀態，延至昨日中午離世，令家人悲痛萬分。
Coco的二家姐李思林證實Coco長期飽受憂鬱症的折磨。Coco又因為天生腿疾，在多年舞台拼搏中李玟的兩腿始終受力不均，於2022年10月在排舞時觸及舊患，髖關節移位壓住了神經，無法正常走路了，需要接受手術。手術成功後，她表示：「雖然很痛，要重新學走路，但是我可以的。Yes I can and I will！」
今日（6日）有報道指Coco的音樂製作人好友鄭在允在社文網發文悲痛悼念，並表示Coco幾個月前就告訴她自己遭受了很多事情，指Coco原來在偷偷地對抗癌症，大讚她是一個真正的戰士。報道又指有Coco身邊的知情人士證實Coco除了飽受抑鬱症之苦，這半年更罹患乳癌。Coco為了不想讓年邁的媽媽擔心，甚至向媽媽隱瞞患癌病情，只告訴了家姐，獨自一人默默地堅強抗癌，承受巨大的身心壓力和痛楚。
據悉，Coco突然患癌，與她一直情緒差有關，據知情者透露，Coco算是及早發現自己患有乳癌，於是趕緊切除腫瘤，之後也沒有接受化療。有指Coco當時做手術切除腫瘤時，是獨自入院，但富豪老公Bruce樂裕民卻去了旅遊。她身邊的好友曾不斷苦勸她離婚，但她就是完全聽不進去，令好友十分心痛她。
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李玟Coco去世驚傳死訊
歌手李玟（CoCo）早前不適暫住胞姊山頂寓所，消息指，最先發現李玟在寓所輕生是...詳情請看。李玟在樂壇成績優異，但除了事業高峰外，她最想成為一位好太太及媽媽，結婚12年李玟人工受孕了9次失敗。
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