李玟Coco去世｜一遺願永遠無法實現成人生最大遺憾　離世前曾爆喊

歌后李玟（Coco）昨 (5/7) 夜驚傳死訊，終年48歲，其胞姊李思林在社交平台證實消息，並發放訃聞，希望歌迷記得李玟的標誌性笑容。消息指李玟於7月2日在位於港島的寓所輕生，最先被她的母親發現，報警後由救護車送往瑪麗醫院搶救，一直處於昏迷狀態，延至昨日中午離世，令家人悲痛萬分。Coco的二家姐李思林證實Coco長期飽受憂鬱症的折磨。

李玟已經離開了大家。(ig圖片)

據內地傳媒報道，有Coco的歌迷透露在兩周前去探望過Coco，當時正在復健的她曾激動落淚，看來相當辛苦。有知情人士更透露Coco一直有個心願至今仍未能實現，指她「非常想要一個小孩子，但一直沒實現」，可惜這亦成為了Coco永遠無法如願的一個遺願，亦成為了她一生最大的遺憾。Coco生前最想成為一位好太太及媽媽，她與外籍富商老公Bruce結婚長達12年，但卻遲遲無法懷孕生子，為了實現成為母親的夢想，夫妻倆嘗試了9次人工受孕，但最終都以失敗告終。

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Coco於2011年和比自己大16歲的富豪Bruce結婚後，兩人不時公開放閃。（Source：weibo）

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