李玟去世｜CoCo敢言性格大鬧《中國好聲音》：瞎的，大家都在看！

李玟今日突然傳出自殺離世消息，他家姐亦證實死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

李玟上年曾擔任內地音樂選秀節目《中國好聲音》導師，早前一段她疑似有所不滿，於現場怒斥賽制不公的影片在網上流傳，從影片中所見，李玟在錄製現場大聲質疑導演「為什麼73分的有第二次機會，88.3的沒有第二次機會，可以解釋一下嗎？這個公道嗎？」之後再鬧：「瞎的，大家都在看！你不說所有人都會說」，隨即離開錄製現場。

點擊睇李玟疑不滿鬧人：

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有網友認為李玟鬧得啱：「感覺這個節目的規則很離譜」；更有人想起曾擔任節目導師的陳奕迅於2017年ViuTV節目《吹臣》爆料，指導演曾叫他和那英撳掣揀某位學員。李玟疑似當眾鬧人的影片獲引起內地網友熱議，一度上了微博熱搜榜。

芒果TV介紹周菲戈時別剪入李玟鬧《2022中國好聲音》節目組片段。（視頻截圖）

李玟近年多在內地發展。（影片截圖）

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