李玟CoCo去世｜曾被張惠妹胞妹橫刀奪愛　周杰倫王力宏為她不和？

撰文：金秀玲
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李玟（CoCo）今日驚傳因抑鬱症於家中輕生，昏迷數天後返魂乏術，與世長辭，終年48歲。近年她與加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz（樂裕民）屢傳婚變，報道指男方多次出軌，今年情人節李玟疑憑歌寄意，推出新歌《Tragic》，稱愛情走到如今已成悲劇，寫下：「終於懂得，離開才是最好的安排」，似乎暗示已離婚。

李玟入行以來傳過幾段緋聞，對象包括王力宏、周杰倫、安志杰等，但她親口承認的男友就只有張瑞哲。張瑞哲是李玟入行初期的同門師兄，兩人合唱過《難分難離》等，亦與梁漢文合唱《戀愛Party》，不過後來因張惠妹胞妹張惠春介入戀情，兩人不歡而散。

李玟與舊愛張瑞哲合唱《難分難離》。（MV截圖）
李玟與梁漢文（左）及張瑞哲亦曾合唱《戀愛Party》。（MV截圖）

但要數到最轟動的，是他與王力宏傳出拍拖消息，當年他與李玟同門，李玟更曾在訪問說：「王力宏能給我安全感！」惟後來周杰倫與李玟關係密切，台灣有資深娛樂記者曾在著作中提到，周杰倫剛剛出道的時候，李玟給他不少幫助。另有報道指，看在眼內的王力宏「醋意大發」，與李玟的關係也因而轉淡，未知真假。李玟亦曾與安志杰傳緋聞，不過有指兩人身份地位太懸殊，令戀情無疾而終。

李玟曾與王力宏傳緋聞。（VCG）
李玟亦曾與周杰倫傳緋聞，有指因而令王力宏呷醋。
安志杰也是李玟緋聞男友之一。（IG@andyonimal）

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