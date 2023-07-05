李玟是「遺腹女」曾自覺多餘　兩姊同年參選港姐俱備聲色藝

李玟（Coco）飽受抑鬱症困擾輕生，終年48歲。李玟的父親為印尼華僑，母親為香港人，育有三女兒；李玟是遺腹女，未出世父親因急病離世，李玟曾覺得自己是「多餘」，幸得媽媽的安慰及肯定，以及兩位姐姐李秋林（Carol）和李思林（Nancy）的愛錫，讓李玟感受到家庭溫暖，自小已懂得感恩及特別錫媽媽。

李玟曾因「遺腹女」自覺多餘，但媽媽同兩家姐就特別愛錫佢。（ig@nancy_yauyetei）

李玟是家中孻女，自小萬千寵愛。（ig@nancy_yauyetei）

李玟9歲時舉家移民美國加州三藩市，但在學校曾遭受同學欺凌，幸得兩位姐姐現身保護，大Coco五歲的Nancy曾在訪問中透露為保護妹妹曾喝罵蝦妹妹的同學，而Coco亦曾替家姐出頭，三姊妹感情深厚。而李玟三姊妹在美國三藩市華人圈中頗具名氣，出名人靚聲甜，大家姐Carol和二家姐Nancy曾在92年一同入圍港姐20強，早年三姊妹合唱了一首《我的翅膀》，今年Nancy更參加無綫歌唱真人騷《中年好聲音》一圓歌唱夢。

三姐妹俱備聲色藝。（ig@nancy_yauyetei）

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