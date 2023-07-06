李玟去世｜與富商樂裕民分居未正式離婚　10億遺囑財產給這位最愛

李玟（Coco）於7月5日離世，終年48歲。其胞姊李秋林（Carol）及李思林（Nancy）向粉絲、傳媒發放訃聞，透露李玟7月2日於家中輕生，延至7月5日不治，消息震驚全城。根據傳媒報道，有指李玟與富商老公Bruce雖然已分居，但未辦妥離婚手續，而李玟亦早已訂立遺囑，將所有財產都留給最愛的媽媽。

李玟於7月5日與世長辭。（IG圖片）

李玟於2011年與加拿大富商Bruce Rockowitz結婚，但結婚十多年期間，男方多次出軌。李玟雖然曾原諒對方，但男方竟變本加厲，兩位繼女更選擇支持爸爸，令李玟大受打擊及感背叛。據知兩人已分居兩年多，目前正在辦理離婚手續，離婚協議已經傾得七七八八，但仍未簽離婚協議。

李玟於2011年與加拿大富商Bruce Rockowitz結婚。（VCG）

結婚十多年期間，男方多次出軌。（IG圖片）

李玟出道29年，貴為荷里活巨星，有傳生前身家累積約10億港元，並有消息傳出她生前已訂立遺囑，將所有財產都會留給最愛錫的媽媽，不過李玟家人暫時仍未回應有關遺囑的消息。

據知，86歲的母親最先發現李玟輕生，並通知兩個女兒送李玟入院。李玟送院時已無生命跡象，醫生指她腦細胞已經死亡，但家人不願放棄，醫護人員都盡力搶救，而身為中醫的母親更曾嘗試為Coco施針。

李玟非常愛錫母親。（IG圖片）

李玟與母親及兩位家姐感情非常好。（IG圖片）

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