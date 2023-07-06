李玟去世｜與甄妮情如母女獲邀作個唱唯一女嘉賓　激罕11字悼念

李玟（CoCo）昨日（7月5日）驚傳因抑鬱症於家中輕生，昏迷數天後返魂乏術，與世長辭，終年48歲，消息震驚全球，國際間形容為巨星殞落，許多藝人都紛紛悼念，當中包括甚少公開曝光的70歲「樂壇巨肺」甄妮。



甄妮昨日在社交平台曬巨鑽，引起網友熱討，本來她也輕鬆地與網友閒聊，突然收到李玟離世的噩耗，她頓時冇晒心機，留言：「剛收到噩耗，現在非常非常非常……難過😭😭😭現這一代最出色的女歌手，太可惜！我心痛極了！」

甄妮對後輩李玟離世非常心痛，激罕發聲悼念。（VCG）

接著她再發文：「苦世中，自己一定要強大！強大！更強大！」從留言區的對話內容，似跟抑鬱輕生的李玟有關，甄妮說：「這三天很難熬，有生有死交叉著，該如何調適，考心！考性！考我！」、「同一天又有生辰又有忌日，不知該哭還是該笑！」、「捨不得啊！約好了月底一起晚餐的，怎就不來了！人生一定要這樣過嗎？不服」未知是否表示她原本約了李玟月底食飯。

從甄妮言談間發現，她原本疑似約了李玟月底食飯，誰知如今已不能成真。（影片截圖）

其實李玟與甄妮甚有淵源，因為李玟的媽媽視甄妮為偶像，所以她從小聽甄妮的歌長大。甄妮曾大讚對方很有禮貌、很熱情，每次見面都會主動上前說甄妮是自己偶像；而甄妮的演唱會從不請女嘉賓，僅李玟一人成功打破規矩，兩人合唱《奮鬥》、《明日話今天》等歌曲。

李玟是甄妮唯一邀請過擔任演唱會嘉賓的女歌手。（影片截圖）

李玟現身訪談節目《金星秀》時，她表示自己常覺得甄妮才是自己媽媽，覺得她很美，見到真人時更感動到哭，李玟說：「媽媽的偶像是甄妮，有一次甄妮在香港開演唱會，她告訴我她從來不邀女歌手，可是我是她唯一的女歌手邀請做嘉賓，那天我去綵排，戴著墨鏡看到她我就哭了，因為我小時候常常聽她的歌，有時候做夢會覺得她才是我媽媽，She’s so beautiful！在那刻看到她的時候，我心跳得很快，然後我就流眼淚。」兩人情如母女，難怪甄妮如此哀痛！

李玟自小受媽媽薰陶，視甄妮為偶像。（節目截圖）

按下圖睇李玟講甄妮：