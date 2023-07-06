李玟CoCo去世｜舊片段出土有baby fat　鄭丹瑞大讚：我見猶憐

李玟昨日突然傳出自殺離世消息，家姐李思林證實其死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

李思林好心痛妹妹Coco！（IG@cocolee）

一代天后隕落。（微博@CoCo李玟）

有網民找回李玟在TVB的舊片段，當時還有baby fat的她非常可愛，在準備表演時有點手足無措的感覺，連鄭丹都大讚她我見猶憐。

當時還有baby fat的她非常可愛。（片段截圖）

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