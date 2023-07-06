李玟CoCo去世｜老公樂裕民出文悼念：她的影響力將永遠持續下去

李玟CoCo今日突然傳出自殺離世消息，其家姐證實死訊，指她於數年前不幸患上抑鬱症，經過長時間與病魔鬥爭，惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

【即學2分鐘靜觀呼吸放鬆法】踢走沮喪、憤怒、焦慮

一代天后李玟CoCo去世。（微博＠CoCo李玟）

李玟老公Bruce Rockowitz（樂裕民）在網上出了一篇訃文：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。

CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。

葬禮細節待定，容後公布。

Bruce Rachel、Sarah Carol、Nancy 泣告」

李玟老公Bruce Rockowitz（樂裕民）在網上出了一篇訃文。（視覺中國）

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