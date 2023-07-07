Melody殷悅離婚！同富商17年婚姻走到盡頭　好友林心如6字回應

Melody（殷悅）今天無預警透露結束17年婚姻，和企業家老公吳育奇已離婚。Melody今天將社群媒體留言功能關閉，無法得知友人對她的回應。而她的好友林心如剛才則透過經紀人回應：「很震驚！沒聽說。」



Melody在臉書上寫下：「感謝曾經的付出，以及所有一起經歷的時光⋯為了孩子，為了彼此⋯我期許已努力過而選擇改變的關係往後可以朝著更好的方向走⋯誠心的祝福。」

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她感嘆始終還是來到了一個盡頭，既然如此就要勇敢面對。而她的好友林心如剛才接獲記者電話則表示也是透過朋友才知道，對她的離婚消息沒有所聞也很震驚。

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