藍正龍傳離婚！與周幼婷9年婚姻玩完 前妻FB曾留56字藏情變先兆
撰文：中天新聞網
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台灣藝人藍正龍與周幼婷驚爆結束9年的婚姻關係，根據鏡週刊報導，兩人6月7日被直擊騎U bike去辦理離婚手續，周幼婷先前則曾在社群寫下：「我們總是習慣把自己擁有的東西視為理所當然，等到你失去之後才發現，這世界上沒有人該無條件理解你、愛你。等你明白，有時也太晚了。」
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