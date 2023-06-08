經歷家暴、離婚、自殺！2子之母36歲還罹癌　考8專業資格逆轉人生

歷經兩次破碎婚姻的鄒彤文，童年飽受家庭暴力、曾兩度自殺未遂、得了憂鬱症，如今36歲的她罹患子宮頸癌，但訪談中不見歷經風霜洗禮的深沉，更無罹癌的生無可戀。過去她被笑貧窮、沒學歷，但靠自身努力，當過駐唱歌手、模特兒、美髮師，也曾考上公務員、擁八張專業證照，並經營一家餐廳，將人生跌宕化為翻轉的動力。



鄒彤文17歲就嫁入傳統大家庭，除了照顧女兒，就是張羅三餐、操持家務，「碗都是我在洗，連小姑下班回來吃完丟著到隔天，被罵的卻是我。」種種苦楚只能吞忍，連丈夫也不挺，氣不過的她只能無奈結束婚姻。

想不到帶孕二婚仍所遇非人，前夫不但常常花天酒地，還到處借錢花用，連到醫院生產的費用都是請小叔刷卡，兒子才得以在醫院出生。後來鄒彤文才得知，前夫早在她懷孕時就出軌，離婚後更沒出過小孩教育費、生活費，甚至將她存下的奶粉錢全變成自己的酒錢，有時還把兒子帶到聲色場所，放任朋友拿煙草餵兒子當零食吃。

儘管情路坎坷，她仍渴望被愛，與男友交往3年再度懷孕，卻因彼此家世懸殊，遭對方媽媽羞辱：「妳是不是要我們家的錢，才故意懷孕生小孩？」甚至懷疑孩子不是他們的，被迫到醫院引產。

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我的命可能真不好，但我絕不認命！

她做完手術後，被獨留在醫院陷入血崩危險，除了尋死別無他想。嘗試過自殘、狂吞安眠藥自殺，經過3個月的昏沉，最後在療養院裡醒了過來，恍惚間她自問：「我真想求死嗎？」得到答案是，她其實一直渴望活著、渴望被愛、渴望扛起自己，不讓人再看不起，也不准別人欺負她的孩子，這才徹底清醒，「我的命可能真不好，但我絕不認命！」

回首情路，她為愛丟失自我，最終還是被拋棄，「轟轟烈烈又怎樣，當一切消逝後，對方過得好，自己卻傷痕累累，愛他愛到小孩、自己都不要了，有得到什麼嗎？他最終選擇的不還是他自己？」「原來我遭遇那麼多挫折的原因，是不夠『愛自己』！」鄒彤文說，以前依靠外界認可，用他人的愛來定義自己的價值，無形中也導致自己過度依賴，造成情緒勒索，給自己也給對方巨大壓力。

尤其過去她常被另一半的家人笑單親、貧窮、沒學歷，無情貶低成為情緒的引爆點，讓她陷入自毀憂鬱。於是她將這些負面情緒當作人生進步的推力，透過學習精進自己，「或許人生就像木炭黑黑的，可是點燃之後，生命就是火紅的光明。」

幾年前，她幸運遇到現任丈夫，終於懂得什麼叫真正的幸福。鄒彤文說，「年紀愈大，受過傷後才明白，人生的價值與愛，是自己給自己的。」她舉例，過去賺錢都是先給家裡，直到有次拿去學潛水，「發現這樣活著好快樂！」此後她學著支配金錢，愛家人之餘，也要懂得取悅自己、解鎖人生成就。

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愛就是一半包容、一半理解

她笑說，「我大概是老公的大魔王，因為我現在愛自己比較多！」她自嘲愛生氣，老公則是安靜寡言的個性，如何讓婚姻保持長期穩定？就要在生氣時學習關掉一半的怒火。「全開，兩個人的關係會爆炸！」她說，愛就是一半包容、一半理解，了解對方脾氣，也學會控制自己的怒火。加上雙方家庭背景、生長環境相似，興趣也雷同，他們成為共同學習成長的伙伴，而不是互相拖累。

鄒彤文有2個小孩，最大的已經18歲，雖然前兩段婚姻離散，但她對孩子的陪伴卻不曾缺少過。「孩子們在睡前都會來我房間聊天，不管再怎麼累，我一定早起陪孩子吃早餐、聊天、上學。」鄒彤文說，小孩在20歲以前是妳的，20歲之後，就是他自己的，要把握這幾年的時間打下感情的基礎。

這樣的陪伴，也讓孩子變得格外貼心，她回憶某天深夜自己突然發燒，除了丈夫照顧，兒子也跑到房間不走，「當下你感動沒有白教，後面好氣又好笑，他盯著我看，說要陪我但要開網路…當我說好啦、去睡覺啦，不用你顧時，他又會逗弄我說那我下樓囉！」原來孩子即便想玩手機，說到底還是想陪著媽媽。

鄒彤文的人生因一路波折而豐富，但她期望孩子們不用經歷一樣的事情，「你沒辦法去估量每個人的承受程度到哪？我可以分享我的經歷，但孩子不一定要真的去走過。」

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我希望我在養老院的生活，可以每天飆輪椅比賽

她不掩蓋自己的過去，提醒孩子們選擇更好的道路，甚至直率提醒女兒別年紀輕輕就玩出大肚子，用離婚兩次、其他感情挫折的慘痛經歷告誡，避免女兒重蹈自己的覆轍。「因為過去，更讓我想翻轉現在，因為知道痛在哪裡，所以不想讓別人經歷那種痛，我要翻轉我的人生。」

但她認為親子再親暱，仍有自己的人生要面對，有次更對兒子告白，「等媽老了不要幫我請看護，丟到養老院就好！」鄒彤文說，這是她對自己的負責，最後的善終。「每個人的人生應該對自己負責，照顧是自己的責任，而不是老了變成兒女的責任，也不是因為生了孩子，孩子就有義務要照顧，我希望我在養老院的生活，可以每天飆輪椅比賽！」

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