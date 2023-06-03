畢彼特與安祖蓮娜祖莉離婚官司歹戲拖棚　控舊愛奸計報復

畢彼特（Brad Pitt；布萊德彼特）與安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie；安琪莉娜裘莉）婚變拖到快要滿7年，孩子們一個接着一個要成年，兩人還沒辦法正式合法離婚。這之中安祖蓮娜被認為就是使用各種拖字訣，頻頻出招想對付畢彼特，以至於始終離不了婚的罪魁禍首，《紐約郵報》取得畢安離婚官司的法庭文件，上面載明他控訴安祖蓮娜惡意將兩人共有在法國的酒類事業股分賣給俄羅斯的大集團，只為了報復他堅持要取得小孩的共同監護權。



當安祖蓮娜愛着畢彼特時，不管他是不是人夫，一定要把他搶到手。當她對他已經沒有愛，也能夠馬上當成是死對頭一樣，各種手段齊出，除了堅持要把她所稱在私人飛機上被他動手、FBI已經因為證據不足撤案的舊事再度鬧大，好破壞他的形象，另方面就是違背他們的約定，私自將自身擁有的酒類事業股分賣給俄羅斯人。

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畢彼特在文件上指出，兩人曾有約定指若是自己要賣股分，非得事先告知對方，可是安祖蓮娜刻意瞞着他進行這件事，且他認為安祖蓮娜挑選俄羅斯的集團出售，是推測該集團的老闆與形象低落的俄國總統普京（Vladimir Putin；普丁）往來密切，一定會拖垮畢彼特的酒類生意，動機相當惡劣。

不過比較目前畢安兩人的生活，明顯看得出來，前者自在愉悅不少。從財產方面，安祖蓮娜的身家只有畢彼特的不到一半，還要讓一大家子小孩都過着優渥的生活，且畢彼特目前已經有了新的對象，感情正甜蜜，安祖蓮娜除了小孩，就沒啥自己的生活，就算還不放棄在離婚官司中求勝，其實也沒辦法對畢彼特造成更大的傷害，得不一定償失。

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