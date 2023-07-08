炎明熹曾獲李玟讚必成「樂壇一姐」　哭別Coco姐難忘大大力擁抱

國際歌后李玟（CoCo）不敵抑鬱症困擾，本月2日選擇結束生命，昏迷3天與世長辭，終年48歲。對於李玟突然離世，不少好友都難以接受，去年參加內地音樂綜藝節目《聲生不息》時認識李玟的炎明熹（Gigi）及曾比特 （Mike），沉默兩天，昨日（7日）先後在社交平台發文悼念這位親切的「姐姐」。

炎明熹難忘李玟大大力嘅親切擁抱。（節目截圖）

相隔兩天，忍痛發文悼念Coco姐。（IG@yiminghay）

炎明熹曾獲李玟讚有才華，將來必成「樂壇一姐」。炎明熹坦言得知Coco姐離世哭了很久，最難忘二人第一次見面的畫面，寫道：「原諒我哭了很久，今天終於鼓起勇氣。Coco姐：我永遠忘不了你，忘不了第一次見面時，你給我那個大大力的擁抱，忘不了你緊緊拖住我的手，忘不了你認真地跟我說的話，很多很多的話，更不會忘記你對我的叮囑，給我的温暖，親愛的Coco姐，你永遠在我心裏，我會永遠想著你。」

李玟曾讚炎明熹將來必成「樂壇一姐」。（IG@yiminghay）

炎明熹不捨透露喊咗好耐。（IG@yiminghay）

節目中曾比特與李玟合唱《Monica》，他在IG頭像轉為黑色，並撰寫長文表示十分懷念對方，並寫道：「你就好像我親姐姐般照顧我，你是一個美麗而強大的人，告訴我永遠是我最強大的後盾和支持者，你隨和又感性，我和你分享開心的事，你會比我更開心，你非常照顧我，當我遇到問題時，你會把身邊所有能力者都通通介紹一遍給我，跟我一起分析。」

曾比特更形容與Coco的關係像家人般親近：「你不是我血緣上的家人，我們的關係卻好比家人般親近……你經常說你是我姐姐，但你性格卻是一個很可愛的小女孩，還記得第一次見面我說我是從小看你長大，你笑的特別開心特別大聲 我們在一起選曲到凌晨三點，然後每一首都被卡掉，終於選到了一首我們都喜歡的。」