爺孫戀｜李坤城兒FB爆粗再鬧林靖恩　整理父親遺物一肚氣

李坤城死後，兒子李卓軒多次大爆「後母」林靖恩奪房產，最後林靖恩獲得台中房子的所有權，原以為事件告一段落，不料林靖恩把房子賣掉一舉動，再度惹惱了李卓軒，11日他又再發文痛訴林靖恩火速賣掉房子，讓他措手不及。



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李卓軒爆出林靖恩把父親生前住的房子賣掉，但因為屋內有不少父親生前的收藏遺物，他曝為了整理搬運這些珍貴的收藏，賣掉最愛的電單車，還有股票，現金都花光了，而他自己還有公司要經營，好在公司目前現金流有夠！更感嘆「要說我爸的收藏多值錢，至今我仍然一件沒賣。」整理過程可以細細回憶父親的一生。

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李卓軒自認：「我覺得自己這個兒子的『責任』已經做到頂了，問心無愧。」接著提到從父親罹癌後，他沒有拿過父親任何一毛錢，還補貼了很多該出的費用，他指責林靖恩：「林小姐只會不斷花錢不斷花錢，生前花光我爸的救命錢，我爸死後房子賣了爽住飯店。」最後還忍不住寫出髒話。

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