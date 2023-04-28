相差49歲爺孫戀　巴西65歲市長「娶16歲美少女」　外母隔天升高官

又一對爺孫戀！巴西一名16歲少女甘願嫁給65歲市長，年紀相差49歲。瘋狂的是，兩人結婚隔天，市長立刻任命岳母為市政高層，引來當地撻伐。



根據外媒報道，16歲少女考安（Kauane Rode Camargo）在巴西阿勞卡里亞市（Araucaria）舉辦的選美比賽中，廝殺眾人奪下亞軍，後來認識65歲市長希薩姆（Hissam Hussein Dehaini），並熱戀交往。

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雖然兩人相差49歲，但一點也不影響感情，並於近日登記結婚。而考安的母親瑪莉琳原本在市政府的某單位擔任秘書長一職，怎料女兒和市長結婚隔天，她就被升遷成文化部長。

由於市長女婿的提拔，考安母親升遷直接大越級，引來當地居民撻伐。當地檢察官也針對這起「不正當」升官案展開調查，但市府則是以「考安母親擁有26年的市政府工作經驗，很適合文化部長這位置」回應。

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