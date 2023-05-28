爺孫戀｜李坤城親兒怒轟後母林靖恩是巨嬰：不工作、又食煙飲酒！

李坤城、林靖恩的「爺孫戀」10年來受到矚目，李坤城4月因大腸癌過世，沒想到事情還沒完，李坤城兒子跳出來指控林靖恩偽造簽名奪取房產，他接受專訪驚曝李坤城和林靖恩「根本沒戀愛」，李坤城被她使喚洗衣服、煮飯、賺錢，「她就是巨嬰！」



李坤城兒子在台北工作，偶爾會回台中老家探望父親，他坦言外界轟動的「爺孫戀」，他一開始也沒辦法接受，而不能接受的原因是，林靖恩完全不工作、使喚李坤城去賺錢，還整天酗酒，「他們的相處很奇怪，她很常生氣兇我爸，一直在客廳打電動，我回去看到就蠻煩的，我看不順眼只好出來，每次回台中我都不會待太久。」

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李坤城兒子更直指：「她就是巨嬰！沒有工作能力又抽煙，在家也不會去買東西吃，我爸幫她煮飯洗衣服，她每天打LOL。」他表示，林靖恩口中說照顧李坤城，其實根本是李坤城在照顧她，「後來我爸病重時，我姑姑來照顧我爸，還要順便照顧林靖恩，變成是我姑在幫她洗衣服煮飯，後來姑姑體力撐不住還摔車。」既然如此，為何李坤城要忍受10年，不跟林靖恩分手？「他們根本沒有談戀愛，我爸把她當女兒，因為林靖恩那邊家人都不跟她聯絡了，我爸不可能跟她分開，她會沒地方住。」

他描述自己看到的狀況：「他們相處就不是戀愛的感覺啊，我爸去工作賺錢，她也要負責一些東西吧？她10年都沒有自己的收入，我爸為了養她申請了4筆貸款，收入一年只有10幾萬，要負責2人生活、房貸、水電，她會一直叫我爸去賺錢，為了賺錢的事情常常吵架。」李坤城兒子更說，其實李坤城很痛苦，「我聽老家管理員說，他們常常有吵架聲，都是林靖恩的聲音，因為你接觸過我爸就知道，他根本不可能大聲說話。」

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他一度為了爸爸把林靖恩當家人，「我還拿專業技能的書給她，問她要不要去上課，我勸她說爸爸都已經走了，要獨立一點，至少學個技能才可以繳房貸，但她不聽，每天喝酒打電動，她就是不想面對他的人生。」那林靖恩的生活費哪裡來？他說：「我爸有台休旅車，她在他生前賣了21萬，全部都拿走了。」

李坤城被林靖恩逼著去賺錢，一度想賣自己收藏的黑膠，「我爸會說去賣一張唱片就有錢了，但他跟唱片圈有些衝突，他只要賣唱片那個圈子的人就會酸他。」李坤城兒子表示，爸爸可能因為壓力過大，影響身體健康，才會罹患大腸癌，「他過世後我看他手機，他都在玩寶可夢，他已經沒有在創作了，照片都是寶可夢，他已經放棄他的人生了。」透露李坤城後來跟林靖恩一起喝酒，「兩個都愛喝，喝到沒有錢了，我後來進去老家，都是米酒頭的味道。」

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他也說：「我爸的大腸癌是喝酒喝出來的，因為他之前都蠻健康的，我很想知道他為什麼突然這麼嚴重，原來他有跟醫生說有喝酒，病歷上也有寫飲酒過量。」他指林靖恩是雙面人，姑姑也被氣到回鹿港，說鬥不過林靖恩，如今李坤城的兒子要循法律途徑，要回父親的遺物。

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