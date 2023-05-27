李坤城兒子爆父親「爺孫戀」恐怖內幕　後母逝前圓婚原來另有所圖

李坤城、林靖恩相差40歲的「爺孫戀」話題不斷，李坤城4月過世，2人戀情至今仍受到關注，李坤城病重時和林靖恩在病房完成婚禮，外界原以為是佳話，沒想到李坤城兒子爆出驚人內幕，指控林靖恩強拉李坤城的手蓋指紋結婚，還偽造李坤城簽名，把台中房產過到自己名下，然後整天酗酒爛醉，甚至在社區吵到被報警。



李坤城兒子驚曝林靖恩長期酗酒，每天白天就開始喝威士忌，喝到最後沒錢了，就開始喝米酒頭，「爸爸的心願是開台灣音樂黑膠博物館，但林靖恩得到我爸的房產後就把門鎖換了，我們也不能進去整理遺物。」他表示，有次被管理員通知林靖恩喝醉酒，在房子裏大吵大鬧、砸爛電燈等家電，聲音大到影響其他住戶，「我很擔心爸爸黑膠的收藏，不是說值多少錢，那些是文化資產，我怕被破壞。」他一直在約林靖恩出來談，但對方避而不見。

【回顧「爺孫戀」恩愛點滴】

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他表示這些都有證據：「她還影響到住戶，我爸住的社區蠻大坪數，有醫生等高階人士，她除了在家裏面吵，也會在中庭那邊亂人家，管理員兩個星期前還有報警，警方那邊都有紀錄。」

李坤城兒子直指，林靖恩在李坤城病重時，仿照他的簽名過戶房產給自己，「去年9月我父親癌末住院時，已經全身麻痺沒辦法寫字，她在這時候還有辦法結婚、過戶房產，所有政府的文件都是她仿照我爸的簽名，醫生和護士都可以作證，醫生也可以作證我父親當時手根本沒辦法動。」並強調手裏有錄音檔，錄下林靖恩說「都是我去辦的」。

他表示林靖恩擁有房產後，卻繳不出房貸，「她現在沒有工作，我爸的房子有負債，我跟她說不然我跟你買回來，但她覺得那是我爸同意給她的，她不想給我。」他說林靖恩在李坤城生前就做了夫妻贈與，房子過戶到她名下，「房子現在是她的，但裏面的動產（指父親收藏）我跟她一人一半，我想告她侵佔。」

他表示林靖恩曾因為繳不出房貸跟他要錢，他雖在台北有不錯的工作，經濟能力相當好，但不想幫她繳，「我爸在世時我買了台中的預售屋要給他住，還帶他去看，「我爸很開心，我在醫院就知道他有貸款，我準備了一些錢要幫他繳，但後來房子被轉到林靖恩名下，我怎麼可能幫她繳。」後來他幫她申請了疫情緩繳6個月。

事情發展至此，有無嘗試和林靖恩溝通？李坤城兒子說：「有！我有跟她溝通，甚至跟她和好，因為我爸後來轉到聖美醫院，他彌留時我不想再讓我爸看到我們有衝突，我一直跟林靖恩溝通說我爸那間房子有貸款，你要不要去找工作才負擔得起，她跟我說要當作家、寫小說，但我去看她的時候，她都在打線上遊戲。」

他表示當初知道爸爸和林靖恩結婚，自己也是保持大度，祝他們有情人終成眷屬，但房產被過戶、老家弄得亂七八糟，爸爸的文物也拿不回來，如今他決定對簿公堂，「看律師建議怎麼處理，法律怎麼規定就怎麼走。」

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