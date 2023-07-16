2023陸劇推薦｜玉骨遙10大劇情＋演員介紹　肖戰任敏上演仙俠虐戀

空降空降！繼《重紫》、《星落凝成糖》、《長月燼明》、《護心》之後，又有仙俠陸劇開播，肖戰、任敏主演的《玉骨遙》，總共40集，一部關於師徒的虐戀。



《玉骨遙》7月2日開播首日熱度值突破27000，成為騰訊2023年站內熱度值最快破27000劇集，小編特別整理「陸劇《玉骨遙》10大劇情演員介紹」！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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肖戰任敏玉骨遙｜1、古裝仙俠

改編自滄月原著小說《朱顏》，以郡主朱顏從逃婚事件伊始，採用倒敘法，孤高清冷的空桑世子「時影」和熱情仗義的赤族郡主「朱顏」兒時在嘉蘭皇宮有一面之緣，因為「一花之恩」結下命劫夙緣，但朱顏卻成為牽絆時影的命中之劫，是她誤闖帝王谷讓讖語啟動，也是她助時影突破心魔，兩人命運糾纏，當預言「陰陽際會，琉璃花現」啟動，時影必須殺了她，否則日後必死於她手，後又陰錯陽差之下成為師徒相伴的古裝玄幻故事！

肖戰任敏玉骨遙｜2、世界觀

以架空為背景，六合之間，四海之內，有仙洲名「雲荒」，包含空桑、赤族、鮫人、冰族等世居於此，七千年前空桑「琅玕」一統雲荒，卻有破壞神虛遙，擅激惡念為己所用，受破壞神所誘惑，空桑內有「六王」暗鬥，外有「鮫人」海國軍和「冰族」十巫屢屢作亂，雲荒即將再度陷入戰火，男主角為空桑，女主角為赤族，鮫人和冰族蠢蠢欲動，目前看來冰族是最大反派！

肖戰任敏玉骨遙｜3、時影轉變

時影世子因言語頂撞父皇愛妻秋水，被秋水以死污衊，母后帶著他自焚，皇后雖未喪命，但已毀容，世子成為一句焦屍，帝君下令將屍首拖出城外埋（實際是魁儡葬身火海），更發話不許發喪、不許思悼、不立墓碑、不樹牌位，以後舉國上下都不許再提此人，違者形同叛國誅九族，白族女白嫣褫奪后位，打入冷宮（OS：簡直是昏君），時影前期下定決心復仇，後期遵從母親遺願，希望用法術守護天下！

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肖戰任敏玉骨遙｜4、九嶷山

九嶷山乃空桑法術至高之境，有神官和神僕之分，只有神官才能休息法術，依法力高下分為四等，分別為司徒、司馬、司空、司命，法力最高的就是「大司命」，傳聞可號令雲荒風物，其中一處禁區「帝王谷」乃是歷代帝后之陵，有白薇皇后的后土神戒鎮守，谷內還有萬股神獸重明把手，擅闖者有去無回，「玉骨」為白薇皇后傳下的上古法器，唯有在那裡才找得到起死回生之術！

肖戰任敏玉骨遙｜5、師徒虐戀

時影和朱顏從兒時的一面之交、修術的師徒之情到對立的反目成仇，時影立誓：「此生不作樂、不娶妻、不返塵世、不戴皇冠，終生侍奉神明！」（OS：好有《周生如故》感）、「我不想成為一個殺徒的惡師」、「你我師徒二人的情份，到此為止，滾！」；朱顏：「從今日起你便是我師父了」、「你為何寧可相信預言，卻不相信我」、「我要殺了你」，時影為了朱顏連命都不要，甚至還動了塵心，但卻遭到命運的捉弄！（哭）

肖戰任敏玉骨遙｜6、肖戰

肖戰飾演時影，空桑世子，世人都說他是神靈澤世，如日月之盛，春華之茂，幼時一次幫朱顏解圍，後被誤會弒殺父君愛妃、害母親火葬讓他被父皇認為是不祥之人，大家在時影得勢時捧他讚他，失勢時毀他唾他，讓他看透了人心，師從九嶷山大司命，廢寢忘食練功，待學成之日，早日為母親洗清冤屈，18歲不能出帝王谷見到任何女子，否則遇到命劫之女恐危命，因緣際會之下遇見闖入帝王谷的朱顏，發現她一點都沒變，知曉她是命劫之女也不忍誅殺！

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肖戰任敏玉骨遙｜7、任敏

任敏飾演朱顏，赤族郡主，在宮中遇到世子搭救，因為時影受她牽連而枉死逝去，她立誓助世子殿下歸元迴天，在舉國都罵世子時，只有朱顏為他紀念，一滴眼淚落入火中，雪寒薇變成火花成為「琉璃」，數年間尋找各大師尊想要學習歸元之術，在九嶷山祭祀大典上遇見仙友，總叫時影「小神官大人」，至陰之時出生，成長於至陽的赤地，再加上赤族法術為陽，幼女眼淚為陰，她就是命劫之女，朱顏在時影走火入魔時救下來，後時影把靈力度給朱顏！

肖戰任敏玉骨遙｜8、配角群

《如此可愛的我們》李明德飾演九嶷山神鳥「重明」，百雀之王，修行萬年才化型，都叫時影「小影子」（非常自戀）；《全世界都在等你們分手》盧昱曉飾演白家嫡女郡主「白雪鶯」，和朱顏打小就很好，心地非常善良；另外還有《你給我的喜歡》王子奇飾演青族最出色的戰士「青罡」、《鏡·雙城》葉盛佳飾演空桑二皇子兼時影弟弟「時雨」！

肖戰任敏玉骨遙｜9、特別出演

《長歌行》方逸倫飾演赤王府管家鮫族「止淵」、《聽說你喜歡我》王楚然飾演想成為世子妃的白家庶女郡主「白雪鷺」、《醉玲瓏》韓棟飾演九嶷山「大司命」、《長風渡》何晟銘飾演空桑昏君「北冕王」、《偷偷藏不住》曾黎飾演空桑皇后「白嫣」、《護心》陳欣予飾演鮫人皇妃「秋水歌姬」、《卿卿日常》陳紫函飾演皇妃「青雲」、《絕代雙驕》羅嘉良飾演星尊大帝、《且試天下》黑子飾演老王爺等！

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肖戰任敏玉骨遙｜10、原聲帶

袁婭維傾心演繹片頭曲〈許我一生〉真摯訴說著錐心虐戀，將時影與朱顏兩人從相識相戀到相離相虐的刻骨之情呈現得淋漓盡致，還有毛不易獻唱主題曲〈生生〉（有毛不易就是虐）、胡夏情感主題曲〈玉骨遙〉、EM片尾曲〈奈何〉，插曲有劉惜君〈訴衷情〉、EM〈傾許〉、譚杰希〈夢回〉、雙笙〈我心似你〉等！

仙俠陸劇《玉骨遙》總共40集，7月2日起「愛奇藝」和「wetv」播出，VIP會員每週一至週日晚上六點更新2集，連更19天直通大結局；非會員從7月10日起每週一至週五日晚上六點更新1集！

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