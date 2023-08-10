2023陸劇推薦｜9套內地古裝偶像劇：長月燼明、慶餘年、蒼蘭訣…

【2023陸劇推薦】你心中最經典的古裝陸劇是哪一部呢？今年開出不少古裝陸劇紅盤，像是《雲襄傳》、《護心》、《長月燼明》和《花琉璃軼聞》等都有不錯的討論度，其中《長月燼明》更被封為2023古偶天花板，下列盤點9部曾經也有古偶天花板封號的古裝陸劇推薦。



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一、《長月燼明》

今年最火紅的古裝仙俠劇《長月燼明》是流量超過200億的劇集，由羅雲熙、白鹿主演，講述衡陽宗掌門養女黎蘇蘇（白鹿飾）和滅世魔尊澹臺燼（羅雲熙飾）歷經了人、神、魔三世愛情，雖然從頭虐到尾，但是劇迷評論是難得沒有爛尾的好劇！

二、《後宮甄嬛傳》

說起古偶天花板就不得不提及當年紅遍華語世界的《後宮甄嬛傳》，可以說是開創了中國電視劇中「宮鬥劇」和「大女主劇」類型的先河，講述主角甄嬛如何選秀入宮，一路過關斬將，直到毒殺皇帝並成為聖母皇太后的過程。《後宮甄嬛傳》在當時的觀看量出現爆發性增長，成為人盡皆知的經典，至今仍然是不少人劇荒時的重刷片單。

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三、《步步驚心》

由劉詩詩、吳奇隆領銜主演的古裝宮廷劇《步步驚心》也很經典，是以「穿越」為題材，講述身為都市白領上班族的張曉（劉詩詩飾），因一次意外穿越到清朝康熙年間，成為一名宮女，在陷入諸阿哥們的明爭暗鬥和情感糾葛的同時，親眼見證並參與康熙「九子奪嫡」的歷史進程的故事。

四、《延禧攻略》

在2018年掀起轟動的《延禧攻略》﻿，由吳謹言、佘詩曼、秦嵐、聶遠、許凱及譚卓等人主演，講述了一名敢愛敢恨、是非分明的宮女運用自己穿天的勇氣，配合絕妙的智慧而晉昇為皇貴妃的故事。在當年《延禧攻略》﻿更是在Google年度熱搜榜單中排名電視節目搜索Top1，成為中國首部登頂Google的劇集。

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五、《慶餘年》

近期開拍第二季的《慶餘年》是一部架空古裝武俠劇，由張若昀、李沁、陳道明、吳剛銜主演，講述一個身世神秘的少年范閒，自海邊小城初出茅廬，歷經家族、市井、江湖、廟堂種種考驗的傳奇故事。《慶餘年》憑藉著新穎題材、演員精湛演技，以及緊湊的劇情推展，讓不少劇迷追得欲罷不能。

六、《蒼蘭訣》

2022年暑期在台灣帶起「月尊」風潮的古裝劇《蒼蘭訣》，也是古偶天花板的榜上名單之一，由虞書欣、王鶴棣領銜主演，劇情圍繞在三界第一強者「東方青蒼」戀上天界低階仙女小蘭花的故事。《蒼蘭訣》憑著不落俗套的劇情、精美服道化及令人出乎意料的台詞安排，不少劇迷們都稱看完「訣症」纏身，完全出不了坑！

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七、《香蜜沉沉燼如霜》

《香蜜沉沉燼如霜》是由楊紫及鄧倫領銜主演，陳鈺琪、羅雲熙、王一菲及鄒廷威聯合主演的古裝神話劇。劇情圍繞在斷情絕愛的花神之女與天帝之子火神旭鳳之間的愛恨情仇。因為全劇演員的演技都可圈可點，而且劇情符合原著沒有魔改，在當時可是獲得一面倒的好評。

八、《錦衣之下》

《錦衣之下》是由任嘉倫、譚松韻、韓棟、葉青、路宏、姚奕辰領銜主演，劇情背景設定在明朝，講述天賦異稟的六扇門女捕快袁今夏（譚松韻飾）因為一樁案件和性情狠辣的錦衣衛陸繹（任嘉倫飾）結下梁子，奈何冤家路窄，兩人奉命替朝廷找回丟失的官銀，從勢同水火到刮目相看再到情難自已，命運的齒輪從此周旋一起。《錦衣之下》在當時的討論度非常高，即便收官多日也霸榜第一。

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九、《東宮》

《東宮》由陳星旭、彭小苒領銜主演，改編自匪我思存同名小說，劇情講述集萬千寵愛於一身的西州國九公主曲小楓（彭小苒飾），因和親踏上中原之路，與中原皇子李承鄞（陳星旭飾）間的愛恨糾葛。《東宮》不只是2019年古偶天花板之一，更被封為史上最悲古裝劇。

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