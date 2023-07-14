曹格深夜爆粗狂鬧前妻吳速玲　事後一句疑似留遺言　網勸別做傻事

曹格去年11月宣布與造型師吳速玲離婚，結束了長達14年的婚姻，兩人也各自在事業上有所發展，只是過往有容易因為喝酒情緒失控的曹格，13日晚間又開始做一些無法解釋的事，先是到吳速玲的IG瘋狂留言洗版，接著在自己版面不斷發文，甚至還向大家說再見，令人相當擔心，對此曹格經紀人正在了解當中。



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吳速玲在IG曬出美照，其中一張照片，她身後擺了一盆錦緞蔓綠絨，引來「德翔海運」少東陳劭翔稱讚：「錦緞很美。」她也表示：「很美～你看我都硬蹲下跟他合照了。」只是這時候，曹格回復陳劭翔：「很美喔！」還按了吳速玲讚，過了一段時間，他接著回：「其實很普通。」只是陳劭翔完全沒有任何回應，於是他開始惱羞成怒，瘋狂提問：「怎麼了」、「為什麼那麼安靜，然後沒有任何回覆？」

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事情還沒結束，曹格在吳速玲那邊洗版自討沒趣後，回到自己版面不斷發文，PO上跟前妻一家人的照片，開始發文「我生命中最美好的時刻.... 到目前為止」、「希望下一個男人比我更欣賞她。 如果他不...... 我會找到他並表達我的感受」、「讓我們看看你的律師是否會打電話給我」、「結婚日！說的台詞、 承諾、保證。。都廢了」，甚至挑釁吳速玲，要她告他，甚至罵她bxxch，最後還曬出自己的照片，寫下：「ok I’m ready to go. Bye bye（好的，我準備好出發了。 再見再見。」狀況令人擔憂。

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許多粉絲看到即使已經半夜三點，但深怕曹格做出不理智的行為，紛紛留言要他趕快睡覺，告訴他世界很美好，其中有一個粉絲留言，「不要做傻事喔」，對此他也親自回覆：「傻啦。」持續回覆粉絲訊息當中，可能只是一時情緒失控。

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