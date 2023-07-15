女星被揭2年月入3000港幣終發聲　IG認生活艱苦：每一天都是賭注

采子2021年被爆出雙劈腿事件後，黯然消失在演藝圈，近日傳出復出樂壇，已在準備新專輯。有台媒爆料，過去這段期間她曾在菜市場賣飯糰、到偏鄉當診所護士，賺取微薄生活費。



采子過去傳出雙劈腿事件後形象重創，隨即出面開直播向外界道歉，也宣布退出《全明星運動會》第二季，黯然遠離台娛圈。據《鏡週刊》報導，采子後來回到高雄老家，並在菜市場賣飯糰，時薪200元（約港幣50元），一個月約賺1萬2千元（約港幣3000元）；此外，護理系畢業的她因有護理師執照，賣完飯糰會到診所上班，等於兼職打兩份工來維持生計。

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消息一出，11號采子在IG上更新動態，寫下：「當你想邁向嚮往的生活以及簡單，勢必會流出某些本認為重要的東西，而這樣的陣痛期將迎來的永遠是不確定。」她有感而發表示，每一天都是賭注，每一個決定也都是賭注：「我一向認為能拋下原本所擁有的，因更了解自己而能輕描淡寫過程的人特別勇敢。」

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