采子復出公益活動淚崩當眾鞠躬5秒道歉　自責劈腿傷害人

采子揮別劈腿風暴後復出，9日出席「浪愛不痛」公益活動見著粉絲支持，不禁激動掉淚，並向先前所有遭受她傷害的人鞠躬道歉，她說：「這2年內，我其實都一直處於很自責的狀態，包含我影響到很多人，甚至對某些人造成傷害，在2、3年前確實我真的非常非常不成熟，對於所有影響到或是被我傷害到的人，很對不起。」語畢2度鞠躬5秒致歉。



只是復出後褒貶不一，采子表示都在預料之內，就盡量不去看、避免接觸太多，是否做好心理準備？她笑說：「我覺得都是過程，也許準備好，也許沒準備好，但都是會發生，我都會去接受。」至於為何刪掉先前在IG的道歉影片？她表示是公司的決定，目前對於舊歌版權也都交由公司處理。

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她前陣子被周刊爆料情緒不穩而自殘，今稱手上傷勢來自各種不同原因，像是潛水，不過自己緊張時會捏手、摳手，沒有做出傷害自己的行為。她和新對象「鍾先生」穩定交往，復出後男友鼓勵她「盡力就好」，她說：「男友是可愛型的，他是素人，希望可以給他多一點空間，我想要工作跟感情可以分開。」

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她演唱新歌《再也想不起那時候的我》並選唱《仰望》，主持人安伯政問到有沒有養動物，她說家裡總共養了4隻貓咪、8隻狗狗，其中6隻是撿到及領養的，「第1隻是小學6年級在國小校門口的鞋堆裡看見黑色小狗狗，我覺得是緣分，幸好有看到牠，就把牠帶回家養了。」

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