2023年7月陸劇推薦：Angelababy《塵緣》、迪麗熱巴《安樂傳》…

「愛情劇」果然是王道！七月各種戲劇題材紛紛崢新角逐，愛情類型卻仍舊可以獨領風騷！各家平台無不祭出手中佳作，希望能來個先聲奪人，有肖戰與任敏共譜虐戀情深的《玉骨遙》、楊洋搭檔王楚然攜手尋找《我的人間煙火》，龔俊與迪麗熱巴合力打造《安樂傳》、張新成、周雨彤帶領七齋少年齊聚《大宋少男志2》、美強慘代言人成毅將帶《蓮花樓》四降暑假，還有丁禹兮遇上搞怪楊超越真能《七時吉祥》？超多男神齊聚今夏，究竟誰能脫穎而出，問鼎今年「夏日限定」呢？



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《玉骨遙》

開播平臺：騰訊視頻、WeTV、愛奇藝國際站

開播時間：2023.07.02

主演卡司：肖戰、任敏、王楚然、王子奇、方逸倫

由《夢中那片海》肖戰、《追光的日子》任敏領銜主演的古裝虐戀仙俠劇《玉骨遙》，屢創平台預約新高，萬眾矚目的它絕對稱得上是今年最受期待之作。《玉骨遙》改編自滄月小說《朱顏》，是《鏡雙城》故事裡空桑國太子真嵐先祖的故事，孤傲的空桑大皇子時影，與熱情仗義的赤族郡主朱顏，陰錯陽差成為師徒，也結下命劫夙緣，卻不曾想到空桑國的未來，會因兩人與鮫人的結識產生翻天覆地的變化。

《我的人間煙火》

開播平臺：愛奇藝國際站、芒果tv、湖南衛視

開播時間：2023.07.05

主演卡司：楊洋、王楚然

現偶男神今夏回歸！許久不見的楊洋終於將帶著新作《我的人間煙火》再次空降，這次搭檔95新晉小花王楚然，光是顏值絕對有傲視資本！都會破鏡重圓情感劇《我的人間煙火》，改編自玖月晞所著小說《一座城，在等你》，楊洋繼《特戰榮耀》、《你是我的榮耀》後，再次飾演身家上繳國家的職業-消防員，並與急診科醫生許沁（王楚然飾），一起談了一場驚心動魄且具治癒效果的愛情戀歌。

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《安樂傳》

開播平臺：優酷

開播時間：2023.07（暫定）

主演卡司：龔俊、迪麗熱巴、劉宇寧

從開拍定角到如今，《安樂傳》永遠身處話題中心！開播消息也是層出不窮，暢銷IP《帝皇書》改編、頂流明星迪麗熱巴、龔俊主演，這樣的配置確實滿難低調！故事以帝梓元（迪麗熱巴飾）波瀾壯闊的一生為主軸，叛臣之後、天下第一寨寨主、聖旨欽定太子妃，身披多層馬甲的她，將如何運用各式身份為百姓謀福祉？而她與太子韓爍（龔俊飾），身負血海深仇的愛情又將如收場？

《塵緣》

開播平臺：愛奇藝、愛奇藝國際站

開播時間：2023.07.02

主演卡司：Angelababy楊穎、馬天宇、宣璐、汪卓成

曾被稱作是「臉在江山在」的楊穎，也將在這個七月帶著新作現身，古裝扮相一向給人驚豔之感的她，確實在官方發布定裝照時又一次交出漂亮成績，這回搭檔的男星是逐漸把演藝重心轉向舞台劇的馬天宇，還有三搭的宣璐和汪卓成，這樣的組合滿令人眼睛一亮。仙俠劇《塵緣》是根據煙雨江南同名小說改編，講述了西玄派明豔張揚的大師姐張殷殷（楊穎飾），與冒牌謫仙紀若塵（馬天宇飾），相懟相愛的另類愛情故事。

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《曾少年之長大了》

開播平臺：騰訊視頻、愛奇藝

開播時間：2023.07.10（暫定）

主演卡司：張一山、關曉彤、范丞丞、毛曉慧

成長勵志劇《曾少年之長大了》即將上線，故事改編自九夜茴的同名小說，是疼痛文學代表之作，這次找來剛剛憑借《二十不惑》交出亮眼成績單的關曉彤，與演技派男星張一山、顏值擔當范丞丞、新生代女星毛曉慧，這要顏有顏，要實力有實力的組合，絕對值得期待！一群生長在北京胡同裡的年輕人們，在適應快速變遷環境裡，仍不忘尋找屬於自的生存之道與夢想，而迅速傳起的網路產業，更讓他們找到了為來方向，抓緊時代機遇，這回他們真能順風啟航嘛？

《七時吉祥》

開播平臺：愛奇藝、愛奇藝國際站

開播時間：2023.07（暫定）

主演卡司：丁禹兮、楊超越

九鷺非香又有改編作品即將搬上螢幕囉！去年的《蒼蘭訣》、今年的《護心》，不只顛覆過往「仙俠劇」的刻板印象，更成功捧出新生代巨星，這次由丁禹兮、楊超越主演的《七時吉祥》能否延續這光輝，就讓我們一同拭目以待！仙俠輕喜劇《七時吉祥》改編自小說《一時衝動，七世不祥》，祥雲仙子（楊超越飾）與昴日星君府上的初空神君，絕對可以稱得上是「史上最慘冤家」，別人糾纏頂多一世，他倆糾纏可是足足綿延七世呀！

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《蓮花樓》

開播平臺：愛奇藝、愛奇藝國際

開播時間：2023.07

主演卡司：成毅、曾舜晞、肖順堯、陳都靈、王鶴潤、陳意涵

再加這一部，就是連續四年的暑假都有「他」的身影，成毅快成為暑假必備了！《蓮花樓》改編自藤萍所著小說《吉祥紋蓮花樓》，算是成毅第一部男頻武俠劇，講述曾為武林傳奇的李相夷，在遭遇摯友背叛、強敵重傷，多年後的他，化名李蓮花以神醫之姿重返武林，而曾隨他消散的陰謀也在此時有捲土重來之勢。

《大宋少年志2》

開播平臺：芒果tv

開播時間：2023.07（暫定）

主演卡司：張新成、周雨彤、王佑碩、蘇曉彤、鄭偉、傅偉倫

曾經空降上線，卻締造出暑假檔收視神話的《大宋少年志》，第二部要來了！不只張新成、周雨彤、王佑碩、蘇曉彤、鄭偉一同回歸，這次還將有新成員傅偉倫來加盟，聰慧的元仲辛、機敏的趙簡、善良的小景、誠實的王寬、社恐的薛映、歡脫的韋衙內，七齋少年團真的回來了，熱血和忠誠的他們，將再次為保衛和平而獻身，百死無悔，大宋少年們，衝吧！

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《消失的十一層》

開播平臺：愛奇藝

開播時間：2023.07（暫定）

主演卡司：潘粵明、陳數、果靖霖

近幾年，懸疑題材越發受到觀眾喜歡，而即將登場的《消失的十一層》更是在懸疑之上，還集了偵破、掃黑、反腐共四大經典元素於一身，以一樁舊案為楔子，竟而牽扯出一連串錯綜複雜的法、政、商三界道不明的利益糾葛。潘粵明憑借出色的演技，在豆瓣高分懸疑劇《白夜追凶》開播後徹底翻紅，這回他重回懸疑劇舒適區，還將搭檔實力派女星陳數，這強強聯手的組合，勢必要好好關注

七月開播新劇題材也太多元了吧！頂峰相遇的破鏡重圓愛情劇、旗鼓相當的重生復仇劇、糾纏七世的仙俠輕甜劇、青梅竹馬青春勵志劇，還有俠義傲骨的武俠探案劇，絕對部部精彩，今夏保證讓你目不暇給。

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：《愛情有煙火》檀健次、王楚然上演傲嬌男租客X霸氣女房東，搞笑互懟成高期待「下飯劇」！】