迪麗熱巴消失7個月被大陸狗仔隊野生捕獲　偷拍片證懷孕傳聞真偽

近期中國藝人迪麗熱巴和黃景瑜的傳聞鬧得沸沸揚揚，女方不僅被瘋傳已經懷孕所以才神隱7個月，完全沒有進組拍戲、走紅毯、參加春晚或出席巴黎時裝周等等。另外，狗仔們除了曬出迪麗熱巴在機場穿著寬厚大衣遮肚的照片外，甚至還公開向黃景瑜道喜：「恭喜升級」。



【圖輯】懷孕鐵證？點圖放大看迪麗熱巴去年現身機場的「遮肚照」及更多微博靚相👇👇👇

+ 16

雖然早前迪麗熱巴的工作室已經發文全盤否認，但澄清的聲音似乎並不怎麼管用。而日前，迪麗熱巴終於現身機場首次露面讓粉絲們驚喜直呼「終於開工了」。由於此前盛傳她密婚懷孕，所以外界目光難免把注意力集中到她的身材上，但可惜的是迪麗熱巴當天的穿著剛好把整個腰身都隱藏在寬厚的外套裡面，頭戴黑色鴨舌帽與白色口罩的她甚至還親自推著載有三個大行李箱的大推車也健步如飛，看著完全就沒有懷孕的跡象，妥妥地用行動打臉之前謠傳的懷孕緋聞。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

在該視頻曝光後，網友和粉絲紛紛留言：「可算是見到新鮮熱巴了」、「一個人推了好幾個大行李箱太強了吧」、「怪力少女迪麗熱巴出山啦」、「大力士寶貝」、「這怕不是要進組的節奏」、「不愧是怪力美少女」等等。

而近日，中國狗仔張小寒還釋出了在2月26日拍到的迪麗熱巴，照片中的熱巴身材依然苗條、小腹平坦。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

但對於該狗仔直盯熱巴身材緊追不捨的行為則引來不少網友抨擊，表示：「張小寒真的是我見過最猥瑣的狗仔」、「迪麗熱巴適合一棒球棒把評論區某些人頭給掄掉」、「天天跟拍美女，煩不煩啊」等等。

【相關圖輯】迪麗熱巴出現「時裝車禍」大陸網民一面倒負評：完全是揚短避長…點圖放大看出事照片及更多迪麗熱巴靚相👇👇👇

+ 16

【本文獲「Goody25」授權轉載。】