黃子佼陷性醜聞自殘送院「消失三周」助手揭近況　復出時間成謎

黃子佼之前認性騷擾還大爆其他藝人黑歷史，之後又自殘送院，出院返家休養後也就此神隱，目前手頭上的主持工作都已停止，連社群也關閉，如今事隔三個星期，他的助理透露近況。



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據「三立新聞網」報導，助理曝黃子佼目前近況，健康方面沒有問題，外界不用擔心，被問到何時會復出則沒有多說，僅表示會靜養一段時間，等到一個好時機再出面說明或復出。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】