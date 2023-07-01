網紅酷炫被指偷拍性愛影片回應　網讚「公關技巧」贏炎亞綸黃子佼

台灣知名YT團體「反骨男孩」團長酷炫遭女網紅星宣控訴「偷拍激戰片」，並將影片拿給朋友觀賞，引發網路熱議。



神隱1天後，酷炫昨（30）晚發出聲明針對星宣控訴做出回應，酷炫透露今年5月活動時曾和星宣擦肩遇到，事後也收到星宣的問候訊息，對於突如其來的莫須有指控感到錯愕，並強調沒有做任何違法行為，「若已訴諸司法，那就相信司法，交由司法判定」。

【圖輯】點圖放大看更多星宣IG照片👇👇👇

+ 19

酷炫簡短回應「訴諸司法」獲部分網民讚好，尤其在公關及危機處理方面，比起這一波台灣#ＭeToo的其他加害者，包括失控暴走的黃子佼、以及率領1保鑣加6個工作人員「突襲」抖音男神耀樂記招的炎亞綸等人，都更加直接了當。

【懶人包】台版#MeToo｜黃子佼性騷擾懶人包「拖眾多藝人落水玉石俱焚」這個香港男星亦中招（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 43

以下為酷炫回應聲明全文：

莊酷炫（小苦苓）

一直以來，不論是經營公司或人際相處難免有摩擦與爭執，我都是盡力修正與調整。曾經因為感情上不成熟的行為造成不開心與不舒服的感受，我致上誠摯的歉意。今年五月活動擦肩遇到，事後還有收到妳的問候訊息，所以對於突如其來的文章與莫須有指控我感到很錯愕。我必須在此聲明：「我沒有做任何違反法律的行為。」最後，若已訴諸司法，那就相信司法，交由司法判定。謝謝各位關心。

莊堯宣

20230630



【懶人包】台版#MeToo｜炎亞綸耀樂懶人包 偷拍16歲少年性愛片 連劈3男床上躺其他男生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

【懶人包】台版#MeToo｜大牙周宜霈指控黑人陳建州性騷擾「完整過程」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

【懶人包】台版#MeToo｜台女星遭性騷擾「被逼用乳溝夾朱古力」金剛前度小嫻機警3招救援（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 42

延伸閱讀：

2024大選最新民調他居冠 因「這件事」衝第一

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】