蕭敬騰50歲女友林有慧肚仔凸凸疑懷孕　IG曬「蕭寶寶」照片吐心聲

蕭敬騰（老蕭）上個月無預警求婚成功經紀人女友Summer林有慧，他們兩個人藏愛16年，連身邊親密家人都不知道，蕭敬騰為了彌補Summer，霸氣表示：「從今天開始我要用力，用我一生去愛。」令許多人都看了相當感動。昨（16）日Summer曬出自拍照，還意外曝光「蕭寶寶」。



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Summer在社群曬出一張自拍照，她躺在床上，慵懶寫下：「生活中偶爾用用濾鏡，其實也挺好的。」並有感而發的表示世界上沒有真理只有視角，而從照片中也可以看到，她露出幸福的微笑，氣色看起來非常好，整個人充滿粉紅泡泡，而一旁的愛犬相當搶鏡，有網友問說：「超可愛，好想知道她的名字。」而Summer也大方表示：「蕭寶寶。」

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事實上，蕭敬騰跟Summer先前被大陸網友直擊現身長沙，Summer穿著寬鬆白色上衣，小腹微微隆起，加上蕭敬騰不時在旁貼心守護，讓大陸網友紛紛猜測，是否Summer已經懷孕，但至始至終兩人都沒有出來證實，就靜待兩人好消息。

Summer與愛狗拍照。（IG圖片）

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