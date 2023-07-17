柯震東復工後再受傷「眼角噴血」IG曬2張相成手血　恐須二度縫針

柯震東今年初拍攝Netflix台劇《乩身》時，發生意外遭無人機撞傷左眼下方，縫了30多針，復工後也都貼著美容膠帶。豈料，前一個傷勢還沒好，昨再爆出濺血意外，還可見他發出的照片有一大灘血跡。



柯震東昨日先透過IG Story發出2張照片，一張是右手被劃傷有鮮血的照片，另則是床上枕頭有一大片血，讓人看得怵目驚心，他分別在這2張照片中寫下：「請慎重考慮要不要養大狗」以及「起床枕頭有個地圖」，輕鬆看待這件事，但仍有不少粉絲相當擔心。

【圖輯】點圖放大看柯震東IG曬出的流血照片及更多IG近照👇👇👇

+ 21

後來柯震東還原事發過程，「昨晚我瘋狂摸他的時候，牠一個太興奮，突然給我從我胸口站起來，我猜牠想舔我的臉！然後牠的頭頂就那麼剛好的撞到我的眉角…然後我就大噴血！炸噴那種！我限動手上的血都是眼角的！」，他也透露因為禮拜天沒有醫美診所開門，所以要等到17日再就醫，評估有沒有縫針的需要。

【相關圖輯】柯震東8大事件逐個數 畀狗咬下身無人機割臉不及「房東案」轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

延伸閱讀：

張蘭見孫子興奮直播 偷打廣告「想不想吃爸爸的酸辣粉」網全傻眼

繼「魷魚遊戲2」 孔劉搭檔徐玄振再參演新劇

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】