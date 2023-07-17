蕭敬騰登陸綜教阿美族舞蹈　牽手姿勢大錯特錯遭網轟：唔識咪亂教

蕭敬騰近日登上大陸綜藝節目，親自示範教學阿美族的傳統舞蹈，但本該雙手張開的動作，他卻跳成了「雙手交叉」，此畫面曝光後，引發許多台灣網友不滿，紛紛怒批「祖靈都怒了」、「不會教就不要亂教！」。對此，蕭敬騰也親上火線回應了。



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蕭敬騰近日登上陸綜《怦然心動20歲》，並現場教其他來賓原住民傳統舞，當時他自信滿滿表示：「很簡單，但我們要交叉握」，卻將「雙手張開」的舞蹈動作教成「交叉握」，只見一群人交叉手互牽，邊唱〈高山青〉邊跳舞；而節目播出後，引發台灣網友高度不滿。

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對此，蕭敬騰則親上火線回應，表示節目組錄影前曾詢問舞蹈相關環節，當時他因為害怕跳錯，所以十分抗拒，也坦言上次跳阿美族舞已經是10幾年前，內疚說道「真的是不好意思給媽媽丟臉了，也打擾大家了。抱歉！」，也承諾未來上節目會更加小心。

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